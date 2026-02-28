JAM ELECTRO La Cordo Cité de la Musique Romans-sur-Isère

JAM ELECTRO La Cordo Cité de la Musique Romans-sur-Isère jeudi 2 avril 2026.

JAM ELECTRO

La Cordo Cité de la Musique 3 Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02 19:00:00
fin : 2026-04-02

Date(s) :
2026-04-02

La Cordo met à l’honneur les musiques électroniques, les passionné·e·s de boîtes à rythmes et de synthétiseurs le temps d’une soirée dédiée à la création musicale live. Inscription en ligne pour participer à la JAM!
  .

La Cordo Cité de la Musique 3 Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40  accueilbilletterie@lacordo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Cordo celebrates electronic music, drum machines and synthesizers for an evening dedicated to live music creation. Register online to take part in the JAM!

L’événement JAM ELECTRO Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-02-28 par Valence Romans Tourisme