JAM ELECTRO La Cordo Cité de la Musique Romans-sur-Isère

JAM ELECTRO

La Cordo Cité de la Musique 3 Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2026-04-02 19:00:00

fin : 2026-04-02

2026-04-02

La Cordo met à l’honneur les musiques électroniques, les passionné·e·s de boîtes à rythmes et de synthétiseurs le temps d’une soirée dédiée à la création musicale live. Inscription en ligne pour participer à la JAM!

La Cordo Cité de la Musique 3 Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com

La Cordo celebrates electronic music, drum machines and synthesizers for an evening dedicated to live music creation. Register online to take part in the JAM!

