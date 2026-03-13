JA!M et SPA[S]M Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS

Auditorium Marcel Landowski

JA!M

Classes CPES du CRR de Paris (danse, musique, théâtre) et du CRR de Boulogne-Billancourt (danse) Ensemble 2e2m

Vinciane Gombrowicz, Léo Margue, direction artistique

SPA[S]M

Création collective de Basile Chassaing, composition

Alexandra Fribault et Polonie Blanchard, chorégraphie

Claire Voisin, clarinette et Laurent Bômont, trompette

Départements danse jazz et (musique) jazz du CRR de Paris

Association SubTone

Programme

Le conservatoire danse avec l’ensemble 2e2m

Le mardi 12 mai 2026

de 19h00 à 20h00

Le lundi 11 mai 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-11T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-12T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-11T19:00:00+02:00_2026-05-11T20:00:00+02:00;2026-05-12T19:00:00+02:00_2026-05-12T20:00:00+02:00

Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS

https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis



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