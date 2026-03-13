JA!M et SPA[S]M Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS

JA!M et SPA[S]M Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS

JA!M et SPA[S]M Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS lundi 11 mai 2026.

Auditorium Marcel Landowski

JA!M
Classes CPES du CRR de Paris (danse, musique, théâtre) et du CRR de Boulogne-Billancourt (danse) Ensemble 2e2m
Vinciane Gombrowicz, Léo Margue, direction artistique

SPA[S]M
Création collective de Basile Chassaing, composition
Alexandra Fribault et Polonie Blanchard, chorégraphie
Claire Voisin, clarinette et Laurent Bômont, trompette
Départements danse jazz et (musique) jazz du CRR de Paris
Association SubTone

Programme

Le conservatoire danse avec l’ensemble 2e2m
Le mardi 12 mai 2026
de 19h00 à 20h00
Le lundi 11 mai 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-11T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-12T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-11T19:00:00+02:00_2026-05-11T20:00:00+02:00;2026-05-12T19:00:00+02:00_2026-05-12T20:00:00+02:00

Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid  75008 PARIS
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