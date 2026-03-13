JA!M et SPA[S]M Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS
JA!M et SPA[S]M Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS lundi 11 mai 2026.
Auditorium Marcel Landowski
JA!M
Classes CPES du CRR de Paris (danse, musique, théâtre) et du CRR de Boulogne-Billancourt (danse) Ensemble 2e2m
Vinciane Gombrowicz, Léo Margue, direction artistique
SPA[S]M
Création collective de Basile Chassaing, composition
Alexandra Fribault et Polonie Blanchard, chorégraphie
Claire Voisin, clarinette et Laurent Bômont, trompette
Départements danse jazz et (musique) jazz du CRR de Paris
Association SubTone
Le conservatoire danse avec l’ensemble 2e2m
Le mardi 12 mai 2026
de 19h00 à 20h00
Le lundi 11 mai 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-11T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-12T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-11T19:00:00+02:00_2026-05-11T20:00:00+02:00;2026-05-12T19:00:00+02:00_2026-05-12T20:00:00+02:00
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS
https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis
Afficher la carte du lieu Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) et trouvez le meilleur itinéraire