JAM Improvisation musicale à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne
Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne
Début : 2025-10-11 19:00:00
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Musiciens, retrouvez-nous pour jouer et improviser ensemble avec Antoine !
Pratique au café associatif L’Escarbille au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis. .
Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr
English : JAM Improvisation musicale à l’Escarbille
