JAM JAM JAZZ Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence

JAM JAM JAZZ Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence mercredi 16 juillet 2025.

JAM JAM JAZZ

Mercredi 16 juillet 2025 de 19h à 22h. Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16

fin : 2025-07-16

Date(s) :

2025-07-16

La JAM JAM JAZZ est une soirée d’improvisation musicale.

Que vous soyez musicien(ne) jazz amateurs, passionnés, mélomanes, ou simplement curieux de savourer un verre et une délicieuse terrine tout en écoutant du jazz, le 3C est l’endroit idéal !

La JAM JAM JAZZ est une soirée dédiée aux standards de jazz.



Pilotée par Cathy Mori (MC) et sa Team, tous les troisièmes mercredi du mois de 19h à 22h, cette jam vous invite à créer des moments musicaux d’improvisation unique, en formant des groupes éphémères autour de thèmes iconiques du Realbook. .

Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 72 36 46 47 cafeassociatifaixois@gmail.com

English :

JAM JAM JAZZ is an evening of musical improvisation.

Whether you’re an amateur jazz musician, an enthusiast, a music lover, or simply curious to enjoy a drink and a delicious terrine while listening to jazz, 3C is the place to be!

German :

Die JAM JAM JAZZ ist ein Abend der musikalischen Improvisation.

Ob Sie nun Amateur-Jazzmusiker/in, leidenschaftliche/r Musikliebhaber/in oder einfach nur neugierig sind, ein Getränk und eine köstliche Terrine zu genießen und dabei Jazz zu hören, das 3C ist der ideale Ort dafür!

Italiano :

JAM JAM JAZZ è una serata di improvvisazione musicale.

Che siate jazzisti dilettanti, appassionati, amanti della musica o semplicemente curiosi di gustare un drink e una deliziosa terrina ascoltando il jazz, il 3C è il posto giusto!

Espanol :

JAM JAM JAZZ es una velada de improvisación musical.

Tanto si es un músico de jazz aficionado, un entusiasta, un melómano o simplemente siente curiosidad por disfrutar de una bebida y una deliciosa terrina mientras escucha jazz, ¡el 3C es el lugar ideal!

L’événement JAM JAM JAZZ Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-06-30 par Office de Tourisme d’Aix en Provence