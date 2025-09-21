JAM JAZZ AUX 2 RIVIERES Place de la Madeleine Morlaix

JAM JAZZ AUX 2 RIVIERES Place de la Madeleine Morlaix dimanche 21 septembre 2025.

Place de la Madeleine Bar des 2 rivières Morlaix Finistère

Début : 2025-09-21 18:30:00

fin : 2025-09-21 20:30:00

2025-09-21

Dimanche 21 septembre 2025 à 18h30 JAM JAZZ au Bar des 2 Rivières !

Ouverture et rythmique avec Cédric BOTET (Sax), Jürgen SCHWAB ( guitare, voix), Bertrand Seynat (Cbasse) et Guy PLANTEC (batterie).

Piano sur place. .

Place de la Madeleine Bar des 2 rivières Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 85 81 92 84

