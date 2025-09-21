JAM JAZZ AUX 2 RIVIERES Place de la Madeleine Morlaix
Dimanche 21 septembre 2025 à 18h30 JAM JAZZ au Bar des 2 Rivières !
Ouverture et rythmique avec Cédric BOTET (Sax), Jürgen SCHWAB ( guitare, voix), Bertrand Seynat (Cbasse) et Guy PLANTEC (batterie).
Piano sur place. .
Place de la Madeleine Bar des 2 rivières Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 85 81 92 84
