JAM JAZZ AUX 2 RIVIERES (MORLAIX) Bar des 2 rivières Morlaix

JAM JAZZ AUX 2 RIVIERES (MORLAIX) Bar des 2 rivières Morlaix dimanche 21 septembre 2025.

JAM JAZZ AUX 2 RIVIERES (MORLAIX)

Bar des 2 rivières 1 Place de la Madeleine Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 18:30:00

fin : 2025-09-21 23:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Venez assister à une nouvelle Jam Jazz aux bar des 2 Rivières à Morlaix !

Réservations conseillées par mail ou sms. .

Bar des 2 rivières 1 Place de la Madeleine Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 85 81 92 84

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement JAM JAZZ AUX 2 RIVIERES (MORLAIX) Morlaix a été mis à jour le 2025-09-11 par OT BAIE DE MORLAIX