JAM JAZZ AUX 2 RIVIERES (MORLAIX) Bar des 2 rivières Morlaix
JAM JAZZ AUX 2 RIVIERES (MORLAIX) Bar des 2 rivières Morlaix dimanche 21 septembre 2025.
JAM JAZZ AUX 2 RIVIERES (MORLAIX)
Bar des 2 rivières 1 Place de la Madeleine Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 18:30:00
fin : 2025-09-21 23:00:00
Date(s) :
2025-09-21
Venez assister à une nouvelle Jam Jazz aux bar des 2 Rivières à Morlaix !
Réservations conseillées par mail ou sms. .
Bar des 2 rivières 1 Place de la Madeleine Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 85 81 92 84
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement JAM JAZZ AUX 2 RIVIERES (MORLAIX) Morlaix a été mis à jour le 2025-09-11 par OT BAIE DE MORLAIX