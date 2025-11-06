Jam « Musiques Colombiennes » – Festival Locombia #9 astronef Toulouse

Jam « Musiques Colombiennes » – Festival Locombia #9 astronef Toulouse jeudi 6 novembre 2025.

Jam « Musiques Colombiennes » – Festival Locombia #9 Jeudi 6 novembre, 19h30 astronef Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-06T19:30:00 – 2025-11-06T22:00:00

Fin : 2025-11-06T19:30:00 – 2025-11-06T22:00:00

On vous attend le jeudi 6 novembre pour une Jam session autour des musiques colombiennes accompagnée par plusieurs musicien.ne.s du Festival Locombia #9!

Amenez vos instruments !

Accès libre, mais places limitées!

astronef 3 Pl. des Avions, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « locombia.toulouse@gmail.com »}]

Jam « Musiques Colombiennes » – Festival Locombia #9