Jam O’Halles Châteauroux
Jam O’Halles Châteauroux jeudi 12 février 2026.
Jam O’Halles
10-11 Rue Hélin-Lafarge Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-02-12
fin : 2026-02-12
Date(s) :
2026-02-12
Le Jam O’Halles, c’est le rendez-vous à ne pas manquer !
La scène ouverte qui fait vibrer le Café des Halles !
Une scène, des instruments, zéro pression !
Tu joues ? Tu chantes ? Tu tapes du pied ? C’est déjà suffisant pour venir, groove, swing & impro, pn joue, on jamme, on partage !
On vient pour un verre… On reste pour la jam ! .
10-11 Rue Hélin-Lafarge Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 36 42
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Jam O?Halles is a not-to-be-missed event!
L’événement Jam O’Halles Châteauroux a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Châteauroux Berry Tourisme