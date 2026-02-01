Jam O’Halles

10-11 Rue Hélin-Lafarge Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-02-12

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Le Jam O’Halles, c’est le rendez-vous à ne pas manquer !

La scène ouverte qui fait vibrer le Café des Halles !

Une scène, des instruments, zéro pression !

Tu joues ? Tu chantes ? Tu tapes du pied ? C’est déjà suffisant pour venir, groove, swing & impro, pn joue, on jamme, on partage !

On vient pour un verre… On reste pour la jam ! .

10-11 Rue Hélin-Lafarge Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 36 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Jam O?Halles is a not-to-be-missed event!

L’événement Jam O’Halles Châteauroux a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Châteauroux Berry Tourisme