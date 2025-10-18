JAM Saugnac-et-Muret
JAM Saugnac-et-Muret samedi 18 octobre 2025.
JAM
Maison des associations Saugnac-et-Muret Landes
Rencontre entre musiciens locaux.
A partir de 15h à la maison des associations.
Tout niveau, tout âge, tout instrument aucune hésitation !
Places limitées
inscription obligatoire .
Maison des associations Saugnac-et-Muret 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine uneyredemusique@gmail.com
