JAM Saugnac-et-Muret

Maison des associations Saugnac-et-Muret Landes

Rencontre entre musiciens locaux.
A partir de 15h à la maison des associations.
Tout niveau, tout âge, tout instrument aucune hésitation !
Places limitées
inscription obligatoire   .

Maison des associations Saugnac-et-Muret 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine   uneyredemusique@gmail.com

