JAM Saugnac-et-Muret

JAM Saugnac-et-Muret samedi 18 octobre 2025.

JAM

Maison des associations Saugnac-et-Muret Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Rencontre entre musiciens locaux.

A partir de 15h à la maison des associations.

Tout niveau, tout âge, tout instrument aucune hésitation !

Places limitées

inscription obligatoire .

Maison des associations Saugnac-et-Muret 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine uneyredemusique@gmail.com

