Jam session à la Baleine La Baleine Blanche Campan vendredi 27 février 2026.
La Baleine Blanche 4268 Chemin de Peyrehitte Campan Hautes-Pyrénées
Début : 2026-02-27 21:00:00
La jam sera ouverte par des musiciens et sera ensuite ouverte à tous. N’hésitez pas à apporter vos instruments !
La Baleine Blanche 4268 Chemin de Peyrehitte Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 72 97
The jam will be opened by musicians and then opened to all. Feel free to bring your instruments!
Free admission.
