Jam session à la Librairie Livres Books & Co #2 – Montcuq-en-Quercy-Blanc, 31 mai 2025 20:00

Lot

Gratuit

Début : 2025-05-31 20:00:00

2025-05-31

Jazz… mais pas que

Le 18 janvier dernier, Marc organisait la première Jam Session de la librairie.

Alors, comme ça vous a plu autant qu’à nous, on recommence des amis musiciens reviennent, d’autres s’ajoutent, pour une soirée que nous espérons tout aussi festive et conviviale que la première.

Passez prendre un verre et grignoter un petit truc avec nous !

Entrée libre, mais nous comptons sur vous pour l’auberge espagnole (chacun.e amène quelque chose à boire et/ou à grignoter et on partage)

Confirmation de votre présence souhaitée par téléphone ou par email .

Livres Books & Co 11 Rue de Montmartre

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie livresbooksandcompany@gmail.com

English :

Jazz… but not only

On January 18, Marc organized the bookshop’s first Jam Session.

So, as you enjoyed it as much as we did, we’re doing it again: some musician friends are coming back, others are being added, for an evening that we hope will be just as festive and convivial as the first.

Come and join us for a drink and a snack!

German :

Jazz… aber nicht nur

Am 18. Januar organisierte Marc die erste Jam Session der Buchhandlung.

Da es Ihnen genauso gut gefallen hat wie uns, machen wir es noch einmal: Einige befreundete Musiker kommen wieder, andere kommen hinzu, und wir hoffen, dass der Abend genauso festlich und gesellig wird wie der erste.

Kommen Sie auf ein Getränk und einen kleinen Snack vorbei!

Italiano :

Jazz… ma non solo

Il 18 gennaio Marc ha organizzato la prima Jam Session della libreria.

Visto che vi è piaciuta quanto a noi, la riproponiamo: tornano alcuni amici musicisti, se ne aggiungono altri, per una serata che speriamo sia altrettanto festosa e conviviale della prima.

Unitevi a noi per un drink e un boccone!

Espanol :

Jazz… pero no sólo

El 18 de enero, Marc organizó la primera Jam Session de la librería.

Como os gustó tanto como a nosotros, volvemos a organizarla: algunos músicos amigos regresan, otros se incorporan, para una velada que esperamos sea tan festiva y cordial como la primera.

Acompáñenos a tomar una copa y a comer algo

