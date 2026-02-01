Jam Session au 5 Scène ouverte Tiers Lieu Le 5 Audincourt

Jam Session au 5 Scène ouverte

Tiers Lieu Le 5 5 Rue Louis Pasteur Audincourt Doubs

Début : 2026-02-13 18:00:00

fin : 2026-02-13 23:00:00

2026-02-13

Que vous soyez musicien ou chanteur, prenez votre instrument et venez partager votre talent lors de notre jam session !Ambiance bienveillante, rencontres musicales et improvisations au programme la scène vous attend ! Gratuit et sans chichis. .

