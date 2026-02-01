Jam Session au 5 Scène ouverte Tiers Lieu Le 5 Audincourt
Jam Session au 5 Scène ouverte
Tiers Lieu Le 5 5 Rue Louis Pasteur Audincourt Doubs
Début : 2026-02-13 18:00:00
fin : 2026-02-13 23:00:00
2026-02-13
Que vous soyez musicien ou chanteur, prenez votre instrument et venez partager votre talent lors de notre jam session !Ambiance bienveillante, rencontres musicales et improvisations au programme la scène vous attend ! Gratuit et sans chichis. .
