Jam session au Café Culturel Place Yves Belsegur ancien CFA Monflanquin

Jam session au Café Culturel

Jam session au Café Culturel Place Yves Belsegur ancien CFA Monflanquin vendredi 20 février 2026.

Jam session au Café Culturel

Place Yves Belsegur ancien CFA Café culturel Descaratz Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-20

Date(s) :
2026-02-20

Apportez votre instrument et venez partager un moment convivial.
Buvette sur place.
Apportez votre instrument et venez partager un moment convivial.
Buvette sur place.   .

Place Yves Belsegur ancien CFA Café culturel Descaratz Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67  descaratz@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jam session au Café Culturel

Bring your instrument and come and share a convivial moment.
Refreshments on site.

L’événement Jam session au Café Culturel Monflanquin a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Coeur de Bastides