Jam session au Café Culturel Place Yves Belsegur ancien CFA Monflanquin

Jam session au Café Culturel

Place Yves Belsegur ancien CFA Café culturel Descaratz Monflanquin Lot-et-Garonne

Début : 2026-02-20

Apportez votre instrument et venez partager un moment convivial.

Buvette sur place.

+33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com

English : Jam session au Café Culturel

Bring your instrument and come and share a convivial moment.

Refreshments on site.

