Jam session au Café Culturel Place Yves Belsegur ancien CFA Monflanquin vendredi 20 février 2026.
Place Yves Belsegur ancien CFA Café culturel Descaratz Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-20
2026-02-20
Apportez votre instrument et venez partager un moment convivial.
Buvette sur place.
Place Yves Belsegur ancien CFA Café culturel Descaratz Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com
English : Jam session au Café Culturel
Bring your instrument and come and share a convivial moment.
Refreshments on site.
