Jam Session au Panno’ Pannonica Nantes mercredi 5 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-05 20:00 –

Gratuit : oui Entrée libre, sans réservation. Adulte, En famille, Etudiant

Le Conservatoire de Nantes organise une jam-session au Pannonica : les étudiantes et étudiants du Conservatoire vous invitent à les rejoindre sur scène à l’issue d’un concert d’ouverture (25 minutes).Pure session d’improvisation collective tout comme revisite de standards du jazz, venez profiter de cette soirée pour rencontrer d’autres musiciennes et musiciens, partager un moment de musique en groupe dans les conditions professionnelles du Pannonica. Amusez-vous !Concert à 20h suivi d’une jam-session jazz ouverte à toutes et tous.Piano, amplis et micros sur place.

Pannonica Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000