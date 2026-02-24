Jam session autour du blues Rue Victor Schoelcher Dinan

Jam session autour du blues

Rue Victor Schoelcher Le Labo Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Début : 2026-03-20 19:00:00

fin : 2026-03-20 22:00:00

2026-03-20

Le blues s’immisce dans les jams sessions du Labo !

Pour cette session, c’est l’atelier jazz du Kiosque qui animera la soirée autour du blues.

Munissez-vous de votre instrument et rejoignez-les sur scène. .

