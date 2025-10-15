Jam Session aux Docks Cahors

Jam Session aux Docks

430 allée des Soupirs Cahors Lot

2025-10-15 19:00:00

Les Docks, en partenariat avec le Conservatoire du Grand Cahors vous invitent à leur première JAM SESSION de l’année. Batterie, amplis, clavier, système son et micros seront mis à disposition ! Le bar sera également ouvert pour l’occasion.

Let’s Jam, Dockers ! .

430 allée des Soupirs Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 24 13 60 contact@lesdocks-cahors.fr

English :

Musicians!

Les Docks, in partnership with the Conservatoire du Grand Cahors, invite you to their first « JAM SESSION » of the year

German :

Musikerinnen und Musiker!

Les Docks lädt Sie in Zusammenarbeit mit dem Conservatoire du Grand Cahors zu seiner ersten « JAM SESSION » des Jahres ein

Italiano :

Musicisti!

Les Docks, in collaborazione con il Conservatorio del Grand Cahors, vi invitano alla prima « JAM SESSION » dell’anno

Espanol :

¡Músicos!

Les Docks, en colaboración con el Conservatoire du Grand Cahors, le invitan a su primera « JAM SESSION » del año

