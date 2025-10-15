Jam Session aux Docks Cahors
Jam Session aux Docks Cahors mercredi 15 octobre 2025.
Jam Session aux Docks
430 allée des Soupirs Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-15 19:00:00
fin : 2025-10-15
Date(s) :
2025-10-15 2025-12-17
Musiciennes, Musiciens !
Les Docks, en partenariat avec le Conservatoire du Grand Cahors vous invitent à leur première JAM SESSION de l’année
Musiciennes, Musiciens !
Les Docks, en partenariat avec le Conservatoire du Grand Cahors vous invitent à leur première JAM SESSION de l’année. Batterie, amplis, clavier, système son et micros seront mis à disposition ! Le bar sera également ouvert pour l’occasion.
Let’s Jam, Dockers ! .
430 allée des Soupirs Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 24 13 60 contact@lesdocks-cahors.fr
English :
Musicians!
Les Docks, in partnership with the Conservatoire du Grand Cahors, invite you to their first « JAM SESSION » of the year
German :
Musikerinnen und Musiker!
Les Docks lädt Sie in Zusammenarbeit mit dem Conservatoire du Grand Cahors zu seiner ersten « JAM SESSION » des Jahres ein
Italiano :
Musicisti!
Les Docks, in collaborazione con il Conservatorio del Grand Cahors, vi invitano alla prima « JAM SESSION » dell’anno
Espanol :
¡Músicos!
Les Docks, en colaboración con el Conservatoire du Grand Cahors, le invitan a su primera « JAM SESSION » del año
L’événement Jam Session aux Docks Cahors a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Cahors Vallée du Lot