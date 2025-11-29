JAM SESSION AVEC CHALEUR L’EMBARCADÈRE Lorient

JAM SESSION AVEC CHALEUR Samedi 29 novembre, 20h30 L’EMBARCADÈRE Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-29T20:30:00 – 2025-11-29T23:00:00

Fin : 2025-11-29T20:30:00 – 2025-11-29T23:00:00

Le collectif local Chaleur anime une immense jam, pour toustes artistes qui s’ignorent ou confirmés, avec ou sans instruments : venez avec ce que vous êtes et ce que vous avez, ce que vous voulez partager ou écouter, et laissez-vous capter par la folie de l’impro collective.

L’EMBARCADÈRE 22 boulevard Franchet d’Esperey, 56100 Lorient Lorient 56100 Morbihan Bretagne https://www.facebook.com/lembarcaderelorient/?locale=fr_FR

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Jam