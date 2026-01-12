Jam session Brasserie de l’imprimerie Bannalec
Jam session Brasserie de l’imprimerie Bannalec vendredi 20 février 2026.
Jam session
Brasserie de l'imprimerie 74 Rue de Quimperlé Bannalec Finistère
Début : 2026-02-20 21:00:00
fin : 2026-02-20 00:00:00
Date(s) :
2026-02-20
Ramenez vos instrus et votre plus belle voix pour une impro à la brasserie !!
Petite restauration chaude prévue ! .
Brasserie de l’imprimerie 74 Rue de Quimperlé Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 16 62 20 37
English : Jam session
