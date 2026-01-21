JAM Session Bœuf Bourguignon animé par Nando Chauffailles
32 avenue de la Gare Chauffailles Saône-et-Loire
Début : 2026-02-20 20:30:00
fin : 2026-02-20
2026-02-20
Nando, votre animateur habitué des Jams, vous promet d’organiser la scène pour un show chaud ! Pour le public, c’est le bœuf sur scène mais aussi dans l’assiette ! Diner-spectacle, bœuf bourguignon + 1 crêpe + 1 verre de Moulin à Vent. Pour les musiciens confirmés, tout à gagner contactez Nando au 06 07 05 31 83. .
32 avenue de la Gare Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 77 33 02 thefarawaygallery@gmail.com
