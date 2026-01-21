JAM Session Bœuf Bourguignon animé par Nando Chauffailles

JAM Session Bœuf Bourguignon animé par Nando

32 avenue de la Gare Chauffailles Saône-et-Loire

Nando, votre animateur habitué des Jams, vous promet d’organiser la scène pour un show chaud ! Pour le public, c’est le bœuf sur scène mais aussi dans l’assiette ! Diner-spectacle, bœuf bourguignon + 1 crêpe + 1 verre de Moulin à Vent. Pour les musiciens confirmés, tout à gagner contactez Nando au 06 07 05 31 83.   .

32 avenue de la Gare Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 77 33 02  thefarawaygallery@gmail.com

