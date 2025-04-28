Jam Session By Hadsam Auberge de Jeunesse – Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie

Le rendez vous des musiciens, pros ou non, tous les lundis de l’hiver. Orchestrée par Hadsam, divagations soul, hiphop, rock reggae ska jazz ou ce qui se produit selon l’énergie du moment. Avis aux amateurs, à vos instrus et vos micros.

Auberge de Jeunesse 127 montée Jacques Balmat

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 14 52 chamonix@hifrance.org

English : Jam Session By Hadsam

The rendezvous for musicians, pro or otherwise, every Monday in winter. Orchestrated by Hadsam, soul, hiphop, rock reggae ska jazz or whatever the energy of the moment dictates. So, amateurs, get your instrus and your microphones ready.

German : Jam Session By Hadsam

Das Rendezvous für Musiker, Profis oder nicht, jeden Montag im Winter. Unter der Leitung von Hadsam gibt es Soul, Hiphop, Rock, Reggae, Ska und Jazz oder was auch immer die Energie des Augenblicks hergibt. Aufgepasst, Amateure, habt eure Instrumente und Mikrofone.

Italiano : Jam Session di Hadsam

Il luogo di incontro dei musicisti, professionisti e non, ogni lunedì d’inverno. Orchestrati da Hadsam, soul, hiphop, rock reggae ska jazz o qualsiasi cosa imponga l’energia del momento. Quindi, appassionati, preparate strumenti e microfoni.

Espanol : Jam Session de Hadsam

El lugar de encuentro de los músicos, profesionales o no, todos los lunes de invierno. Orquestado por Hadsam, soul, hiphop, rock reggae ska jazz o lo que dicte la energía del momento. Así que, aficionados, preparad vuestros instrumentos y micrófonos.

