Jam session, SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan
SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine Blanche, Gripp Campan Hautes-Pyrénées
Gratuit
Début : 2026-01-22 21:00:00
fin : 2026-01-22 23:00:00
2026-01-22
La jam sera ouverte par des musiciens et sera ensuite ouverte à
tous. N’hésitez pas à apporter vos instruments !
SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine Blanche, Gripp Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 72 97
English :
The jam will be opened by musicians and will then be open to
open to all. Feel free to bring your own instruments!
L’événement Jam session Campan a été mis à jour le 2025-12-20 par Pôle du Tourmalet |CDT65