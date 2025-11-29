JAM SESSION CERVOISERIE NIORT Niort

JAM SESSION Samedi 29 novembre, 17h00 CERVOISERIE NIORT Deux-Sèvres

JAM SESSION

Venez écouter de nombreux artistes, venez jouer en groupe ou avec de nouvelles personnes… tout est possible !

CERVOISERIE NIORT 4 rue Sainte Claire Deville, 79000 Niort Niort 79000 Clou-Bouchet Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 05 86 47 https://www.cervoiserie.com/cervoiserie-niort-cave-et-bar-a-biere/ https://www.facebook.com/lacervoiserieniort/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/lacervoiserieniort/?hl=fr [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Voir la une u2019JAM SESSION ud83cudfb5u2019 du2019Instagram de La Cervoiserie Niort (@lacervoiserieniort) », « html »: «

Lieu de trouvailles et retrouvailles. Cave comprenant plus de 500 références de bières, idées cadeaux

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Jam