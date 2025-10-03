Jam Session Concert du Conservatoire

22 rue Saint Michel Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-01-15 19:30:00

fin : 2026-01-15 20:30:00

Date(s) :

2026-01-15

Jazz et musiques actuelles. Impossible de ne pas reconduire Les Jam session qui en deux années d’existence ont remporté un succès phénoménal !

Trois nouveaux rendez-vous, avec le même objectif faire se rencontrer les musiciens au gré des propositions des participants de tous horizons, lors d’une soirée qui évolue autour des standards de jazz et de l’improvisation. Chaque événement réunit les étudiants et les professeurs autour d’un projet musical où le public assiste à la construction d’une soirée en temps réel, avec sa somme de surprises et de moments inattendus. Chaque performance est unique, chaque note est une aventure, et l’atmosphère électrisante est à découvrir absolument ! .

22 rue Saint Michel Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Jazz and contemporary music. The Jam sessions, which in their two years of existence have been a phenomenal success, cannot be missed!

German :

Jazz und aktuelle Musik. Es ist unmöglich, die Jam Sessions nicht zu wiederholen, die in den zwei Jahren ihres Bestehens ein phänomenaler Erfolg waren!

Italiano :

Jazz e musica contemporanea. Le jam session, che hanno riscosso un successo fenomenale nei due anni di esistenza, sono assolutamente da non perdere!

Espanol :

Jazz y música contemporánea. Las Jam sessions, que han tenido un éxito fenomenal en sus dos años de existencia, ¡son imprescindibles!

L’événement Jam Session Concert du Conservatoire Chartres a été mis à jour le 2025-10-03 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES