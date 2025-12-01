Jam Session de Noël Le Sew Morlaix
Jam Session de Noël Le Sew Morlaix jeudi 18 décembre 2025.
Jam Session de Noël
Tarif : – –
Début : 2025-12-18 18:30:00
fin : 2025-12-18
2025-12-18
Musiciens et amateurs de musique, venez improviser et partager votre talent lors de notre jam session ! Rendez-vous avec vos instruments à partir de 18h au bar du Sew !
Au programme Improvisations libres, performances en solo ou en groupe et évidemment, ambiance conviviale et décontractée ! .
Le Sew 39 Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 63 89 12
L’événement Jam Session de Noël Morlaix a été mis à jour le 2025-12-11 par OT BAIE DE MORLAIX