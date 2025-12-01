Jam Session de Noël Le Sew Morlaix

Jam Session de Noël

Le Sew 39 Quai du Léon Morlaix Finistère

Début : 2025-12-18 18:30:00

fin : 2025-12-18

2025-12-18

Musiciens et amateurs de musique, venez improviser et partager votre talent lors de notre jam session ! Rendez-vous avec vos instruments à partir de 18h au bar du Sew !

Au programme Improvisations libres, performances en solo ou en groupe et évidemment, ambiance conviviale et décontractée ! .

Le Sew 39 Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne

