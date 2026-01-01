Jam session Rue Victor Schoelcher Dinan

Jam session

Rue Victor Schoelcher Le Labo Dinan Côtes-d’Armor

2026-01-16 19:00:00

2026-01-16 22:00:00

2026-01-16

Le Labo vous invite à monter sur scène lors de plusieurs temps de jams sessions tout au long de la saison.

Le principe est simple les musiciennes et musiciens viennent avec leurs instruments, les chanteuses et chanteurs avec leurs voix et les mélomanes avec leurs oreilles, dans le but de partager un moment musical et convivial. .

Rue Victor Schoelcher Le Labo Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 47 80

