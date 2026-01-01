Jam session du département Jazz à la Péniche le Son de la Terre Péniche Le Son de la Terre Paris

Interprètes :

Ateliers Jazz (CMA5 et CMA6) et Ensemble de Cordes du département Jazz du conservatoire Gabriel Fauré

Atelier 1

Hugo Manas : trompette

Victor Aleon : sax

Lancelot Kinkelin : piano

Leonard : piano

Pierre Roudier : contrebasse

Atelier 2

Louis Gabriel : sax

Arthur Lapierre : basse

Benjamin Terris : piano

Nicolas Guès : piano

Charles Desjonquieres : batterie

Programme :

Angelica, Duke Ellington

I’ll remember April, Gene De Paul

et

Bernie’s tune, Bernie Miller

312 East 32nd street, Lennie Tristano

Recado Bossa, Djalma Ferreira

Never be another, David Patrois

Ensemble de Cordes du département Jazz du conservatoire Gabriel Fauré

Programme : Dramantépique – Hyppolite Robichon

Concert des Ateliers Jazz de David Patrois et Ensemble de cordes de Johan Renard suivi d’une JAM session.

Le samedi 17 janvier 2026

de 14h00 à 16h00

gratuit Tout public.

Péniche Le Son de la Terre Port de Montebello 75005 Paris

+33146339798 conservatoire5@paris.fr



