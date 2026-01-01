Jam session du département Jazz à la Péniche le Son de la Terre Péniche Le Son de la Terre Paris
Jam session du département Jazz à la Péniche le Son de la Terre Péniche Le Son de la Terre Paris samedi 17 janvier 2026.
Interprètes :
Ateliers Jazz (CMA5 et CMA6) et Ensemble de Cordes du département Jazz du conservatoire Gabriel Fauré
Atelier 1
Hugo Manas : trompette
Victor Aleon : sax
Lancelot Kinkelin : piano
Leonard : piano
Pierre Roudier : contrebasse
Atelier 2
Louis Gabriel : sax
Arthur Lapierre : basse
Benjamin Terris : piano
Nicolas Guès : piano
Charles Desjonquieres : batterie
Programme :
Angelica, Duke Ellington
I’ll remember April, Gene De Paul
et
Bernie’s tune, Bernie Miller
312 East 32nd street, Lennie Tristano
Recado Bossa, Djalma Ferreira
Never be another, David Patrois
Ensemble de Cordes du département Jazz du conservatoire Gabriel Fauré
Programme : Dramantépique – Hyppolite Robichon
Concert des Ateliers Jazz de David Patrois et Ensemble de cordes de Johan Renard suivi d’une JAM session.
Le samedi 17 janvier 2026
de 14h00 à 16h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-17T15:00:00+01:00
fin : 2026-01-17T17:00:00+01:00
Date(s) : 2026-01-17T14:00:00+02:00_2026-01-17T16:00:00+02:00
Péniche Le Son de la Terre Port de Montebello 75005 Paris
+33146339798 conservatoire5@paris.fr
Afficher la carte du lieu Péniche Le Son de la Terre et trouvez le meilleur itinéraire