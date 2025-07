Jam session Eden Jazz Club Bar-tabac des Falaises Jullouville

Jam session Eden Jazz Club Bar-tabac des Falaises Jullouville vendredi 8 août 2025.

Jam session Eden Jazz Club

Bar-tabac des Falaises 45 Avenue Vauban Jullouville Manche

–

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-08 21:00:00

fin : 2025-08-08

Date(s) :

2025-08-08

Tous les vendredis de juillet et août

La Jam session héroïque de l’Eden Jazz Club.

Sous la houlette du prince de la baie le pianiste Hervé Hec, des musiciens illustres se produisent dans les traces du passage du génie du be-bop Bud Powell à Jullouville l’été 1964.

Pianistes tels François Chesnel ou Stéphane Hohengarten, trompettistes Pierre Millet ou Adrien Faure, contrebassistes Eddy Charni ou Frédérick Lemarchand, batteur Jonas Charles…

Des invités surprises, des improvisateurs intrépides signent l’événenement.

Restauration pour les petits et les grands celle du FRED BUS incluant un fish & chips certifié.

Pour parfaire l’hospitalité imputrescible de la maison BARON père & fils.

Bar-tabac des Falaises, Jullouville-les Pins (Manche).

Participation libre.

Bar-tabac des Falaises 45 Avenue Vauban Jullouville 50610 Manche Normandie +33 2 33 61 83 29

English : Jam session Eden Jazz Club

Every Friday in July and August:

The Eden Jazz Club?s heroic jam session.

Led by the « Prince of the Bay » pianist Hervé Hec, illustrious musicians perform in the footsteps of bebop genius Bud Powell in Jullouville in the summer of 1964.

Pianists such as François Chesnel and Stéphane Hohengarten, trumpeters Pierre Millet or Adrien Faure, bassists Eddy Charni or Frédérick Lemarchand, drummer Jonas Charles…

Surprise guests and intrepid improvisers sign the event.

Catering for young and old: the « FRED BUS », including certified fish & chips.

To top it all off: the unbeatable hospitality of BARON père & fils.

Bar-tabac des Falaises, Jullouville-les Pins (Manche).

Free admission.

German :

Jeden Freitag im Juli und August

Die heroische Jam Session des Eden Jazz Clubs.

Unter der Leitung des « Prinzen der Bucht », dem Pianisten Hervé Hec, treten illustre Musiker auf den Spuren des Bebop-Genies Bud Powell auf, der im Sommer 1964 in Jullouville war.

Pianisten wie François Chesnel oder Stéphane Hohengarten, Trompeter Pierre Millet oder Adrien Faure, Kontrabassisten: Eddy Charni oder Frédérick Lemarchand, Schlagzeuger: Jonas Charles…

Überraschungsgäste und unerschrockene Improvisatoren unterzeichnen die Veranstaltung.

Verpflegung für Groß und Klein: Der « FRED BUS » bietet auch zertifizierte Fish & Chips an.

Abgerundet wird das Angebot durch die unverwüstliche Gastfreundschaft des Hauses BARON père & fils.

Bar-Tabac des Falaises, Jullouville-les Pins (Manche).

Freie Teilnahme.

Italiano :

Tutti i venerdì di luglio e agosto:

L’eroica jam session dell’Eden Jazz Club.

Guidati dal pianista « principe della baia » Hervé Hec, una schiera di illustri musicisti segue le orme del genio del bebop Bud Powell a Jullouville nell’estate del 1964.

Pianisti come François Chesnel e Stéphane Hohengarten, e trombettisti come Pierre Millet e Adrien Fauret: Pierre Millet o Adrien Faure, i bassisti Eddy Charni o Frédérick Lemarchand, il batterista Jonas Charles…

Sono presenti anche ospiti a sorpresa e intrepidi improvvisatori.

Per grandi e piccini: il « FRED BUS », con fish & chips certificato.

E per finire: l’imbattibile ospitalità di BARON père & fils.

Bar-tabac des Falaises, Jullouville-les Pins (Manche).

Ingresso libero.

Espanol :

Todos los viernes de julio y agosto:

La heroica jam session en el Eden Jazz Club.

Bajo la batuta del « Príncipe de la Bahía », el pianista Hervé Hec, un grupo de ilustres músicos sigue los pasos del genio del bebop Bud Powell en Jullouville en el verano de 1964.

Pianistas como François Chesnel y Stéphane Hohengarten, y trompetistas como Pierre Millet y Adrien Fauret: Pierre Millet o Adrien Faure, bajistas Eddy Charni o Frédérick Lemarchand, el batería Jonas Charles…

También aparecen invitados sorpresa e intrépidos improvisadores.

Catering para grandes y pequeños: el « FRED BUS », con fish & chips certificados.

Y como colofón: la inmejorable hospitalidad de BARON père & fils.

Bar-tabac des Falaises, Jullouville-les Pins (Mancha).

Entrada gratuita.

