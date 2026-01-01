JAM SESSION ÉLECTRONIQUE AU CAFÉ DES 4 CHEMINS CAFÉ DES 4 CHEMINS Montauban-de-Luchon

JAM SESSION ÉLECTRONIQUE AU CAFÉ DES 4 CHEMINS

CAFÉ DES 4 CHEMINS 1 Rue de Sous-Baylo Montauban-de-Luchon Haute-Garonne

Début : 2026-01-22 21:00:00

fin : 2026-01-22

2026-01-22

Soirée d’improvisation collective dédiée aux musiques électroniques et aux machines.

Soirée Scène ouverte aux synthétiseurs, boîtes à rythmes et contrôleurs.

Venez nombreux ! .

English :

An evening of collective improvisation dedicated to electronic music and machines.

Evening: Open stage for synthesizers, drum machines and controllers.

