JAM SESSION ÉLECTRONIQUE AU CAFÉ DES 4 CHEMINS
CAFÉ DES 4 CHEMINS
Montauban-de-Luchon
jeudi 22 janvier 2026.
CAFÉ DES 4 CHEMINS
1 Rue de Sous-Baylo
Montauban-de-Luchon
Haute-Garonne
22 janvier 2026, 21:00:00
2026-01-22
Soirée d’improvisation collective dédiée aux musiques électroniques et aux machines.
Soirée Scène ouverte aux synthétiseurs, boîtes à rythmes et contrôleurs.
Venez nombreux ! .
CAFÉ DES 4 CHEMINS 1 Rue de Sous-Baylo Montauban-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie cafedesquatrechemins31@gmail.com
English :
An evening of collective improvisation dedicated to electronic music and machines.
Evening: Open stage for synthesizers, drum machines and controllers.
