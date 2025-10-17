Jam Session Place Jean Jaurès Eymoutiers
Place Jean Jaurès Bar La Salamandre Eymoutiers Haute-Vienne
Venez jouer et/ou écouter la Jam Session au bar La Salamandre à Eymoutiers de 18h30 à 22h30.
Sur place, une batterie, basse électrique, piano électrique, sono, micros voix.
18h Jam des enfants
19h30 Jam
21h karaoké live .
