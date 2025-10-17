Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Jam Session Place Jean Jaurès Eymoutiers vendredi 17 octobre 2025.

Place Jean Jaurès Bar La Salamandre Eymoutiers Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-17
fin : 2025-10-17

2025-10-17

Venez jouer et/ou écouter la Jam Session au bar La Salamandre à Eymoutiers de 18h30 à 22h30.
Sur place, une batterie, basse électrique, piano électrique, sono, micros voix.
18h Jam des enfants
19h30 Jam
21h karaoké live   .

Place Jean Jaurès Bar La Salamandre Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine   geoffroy.gesser@gmail.com

