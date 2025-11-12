Jam Session Funk au 38Riv, animée par Pierre Gibbe 38Riv Paris

Pierre Gibbe

Pierre Gibbe est un bassiste nourri par la funk, la soul et le hip-hop. Formé au CNR de Lyon en jazz, il s’impose d’abord avec le groupe Uptake, lauréat du tremplin de Jazz à Vienne. Installé à Paris depuis 2017, il rejoint le collectif La Petite Écurie et s’ancre progressivement dans la scène parisienne. Son jeu, à la fois groovy et éclectique, l’amène à collaborer avec des artistes aussi variés que Lyricson, Steve Waring, Emma Peters ou Jewel Usain. Il partage également la scène avec DeLaSoul, Goldlink ou Barry Moore, explorant une esthétique hybride entre musiques urbaines et jazz contemporain.

Pierre Gibbe : basse

François Faure : clavier

Maxime Aignon : batterie

38Riv

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Un premier set pour poser l’ambiance, puis la scène s’ouvre : musicien·ne·s de tous horizons, confirmé·e·s et émergent·e·s, se retrouvent autour d’une jam libre et vibrante. Ici, l’écoute prime, les styles se mêlent, les énergies circulent. Piano droit, clavier, contrebasse et batterie à disposition, le reste, c’est vous qui l’inventez.

Le mardi 27 janvier 2026

de 23h00 à 01h30

Le mardi 20 janvier 2026

de 23h00 à 01h30

Le mardi 13 janvier 2026

de 23h00 à 01h30

Le mardi 06 janvier 2026

de 23h00 à 01h30

Le mardi 30 décembre 2025

de 23h00 à 01h30

Le mardi 23 décembre 2025

de 23h00 à 01h30

Le mardi 16 décembre 2025

de 23h00 à 01h30

Le mardi 09 décembre 2025

de 23h00 à 01h30

Le mardi 02 décembre 2025

de 23h00 à 01h30

Le mardi 25 novembre 2025

de 23h00 à 01h30

Le mardi 18 novembre 2025

de 23h00 à 01h30

Le mardi 11 novembre 2025

de 23h00 à 01h30

payant

Tarif plein : 9 €

Tarif réduit : 6€ (-26ans, étudiant, demandeur d’emploi , adhérent UMJ & PJC).

Les préventes garantissent la priorité d’entrée jusqu’à 30 minutes après ouverture.

23H00 : Coupe-file / Entrée prioritaire

23H30 : Fin d’accès prioritaire (attente en cas de forte affluence – billets non remboursables).

Public adultes.

38Riv 38 rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/