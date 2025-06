Jam Session Gargilesse-Dampierre 21 juin 2025 19:00

Indre

Jam Session 3 rue du 8 Mai 1945 Gargilesse-Dampierre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 19:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Jam Session au restaurant « Le Café de Dampierre » à Gargilesse-Dampierre

.

3 rue du 8 Mai 1945

Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 84 16

English :

Jam Session at the restaurant « Le Café de Dampierre » in Gargilesse-Dampierre

German :

Jam Session im Restaurant « Le Café de Dampierre » in Gargilesse-Dampierre

Italiano :

Jam Session al ristorante « Le Café de Dampierre » di Gargilesse-Dampierre

Espanol :

Jam Session en el restaurante « Le Café de Dampierre » en Gargilesse-Dampierre

L’événement Jam Session Gargilesse-Dampierre a été mis à jour le 2025-06-17 par OT Vallée de la Creuse