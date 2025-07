Jam session ZAC du Mont de Magny Gisors

Jam session ZAC du Mont de Magny Gisors vendredi 4 juillet 2025 19:00:00.

Jam session

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04 19:00:00

fin : 2025-07-04 23:00:00

Date(s) :

2025-07-04

Si vous êtes musicien ou que vous aimez écouter de la musique, nous vous invitons à assister ou même à participer à la jam session de La Vache à Lunettes.

Au programme, improvisation et reprises de classiques de la musique.

Alors prenez votre instrument et venez rencontrer et partager une scène ouverte avec d’autres passionnés de la région.

Les inscriptions se feront sur place sur un papier.

Si vous êtes musicien ou que vous aimez écouter de la musique, nous vous invitons à assister ou même à participer à la jam session de La Vache à Lunettes.

Au programme, improvisation et reprises de classiques de la musique.

Alors prenez votre instrument et venez rencontrer et partager une scène ouverte avec d’autres passionnés de la région.

Les inscriptions se feront sur place sur un papier. .

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

English : Jam session

If you’re a musician or like to listen to music, we invite you to attend or even take part in La Vache à Lunettes’ jam session.

On the program: improvisation and covers of musical classics.

So grab your instrument and come meet and share an open stage with other music fans from the region.

Registration will take place on site on a paper form.

German :

Wenn Sie Musiker sind oder gerne Musik hören, laden wir Sie ein, der Jam Session von La Vache à Lunettes beizuwohnen oder sogar daran teilzunehmen.

Auf dem Programm stehen Improvisationen und Coverversionen von Musikklassikern.

Schnappen Sie sich also Ihr Instrument und treffen Sie sich mit anderen Musikbegeisterten aus der Region und teilen Sie eine offene Bühne.

Die Anmeldung erfolgt vor Ort auf einem Zettel.

Italiano :

Se siete musicisti o semplicemente amate ascoltare la musica, vi invitiamo ad assistere o a partecipare alla jam session de La Vache à Lunettes.

Il programma prevede improvvisazioni e cover di classici della musica.

Prendete il vostro strumento e venite a incontrare e condividere un palco aperto con altri appassionati di musica della regione.

È possibile iscriversi su carta sul posto.

Espanol :

Si es músico o simplemente le gusta escuchar música, le invitamos a asistir o incluso a participar en la jam session de La Vache à Lunettes.

El programa incluye improvisación y versiones de clásicos musicales.

Así que coja su instrumento y venga a conocer y compartir un escenario abierto con otros aficionados a la música de la región.

Puedes inscribirte en papel in situ.

L’événement Jam session Gisors a été mis à jour le 2025-06-26 par Vexin Normand Tourisme