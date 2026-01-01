Jam session ZAC du Mont de Magny Gisors

Jam session

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-02 19:00:00

fin : 2026-01-02 23:00:00

Date(s) :

2026-01-02

Si vous êtes musicien ou que vous aimez écouter de la musique, nous vous invitons à assister ou même à participer à la jam session de La Vache à Lunettes.

Au programme, improvisation et reprises de classiques de la musique.

Alors prenez votre instrument et venez rencontrer et partager une scène ouverte avec d’autres passionnés de la région.

Les inscriptions se feront directement sur place, sur papier. .

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

