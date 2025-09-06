Jam session Groove « Apollo » animée par Paul de Rémusat 38Riv Paris

Jam session Groove « Apollo » animée par Paul de Rémusat 38Riv Paris samedi 6 septembre 2025.

Paul Pasmanian : basse

Eli Frot : claviers

Noé Benita : batterie

Paul de Rémusat : saxophone

38Riv

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

La scène s’ouvre sans introduction : musicien·ne·s de tous horizons, confirmé·e·s et émergent·e·s, se retrouvent autour d’une jam libre et vibrante. Ici, l’écoute prime, les styles se mêlent, les énergies circulent. Piano, clavier, contrebasse et batterie à disposition, le reste, c’est vous qui l’inventez.

payant

De 6 à 9 euros.

Public adultes.

38Riv 38, rue de rivoli 75004 Paris

