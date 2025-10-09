Jam Session Groove Vacarme Exquis Bourg-lès-Valence
Jam Session Groove Vacarme Exquis Bourg-lès-Valence jeudi 9 octobre 2025.
Jam Session Groove
Vacarme Exquis 811 Allée André Revol Bourg-lès-Valence
Tarif : – –
Début : 2025-10-09 20:30:00
fin : 2025-10-09 20:30:00
2025-10-09
Tous les deuxièmes jeudis du mois c’est Jam Session groove au Vacarme Exquis !
Vacarme Exquis 811 Allée André Revol Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 73 89 69 25 contact@vacarmeexquis.com
English :
Every second Thursday of the month it’s Jam Session groove at Vacarme Exquis!
German :
Jeden zweiten Donnerstag im Monat gibt es eine groovige Jam Session im Vacarme Exquis!
Italiano :
Ogni secondo giovedì del mese è Jam Session groove al Vacarme Exquis!
Espanol :
Todos los segundos jueves de cada mes se celebra una Jam Session en Vacarme Exquis
