Jam Session Groove Vacarme Exquis Bourg-lès-Valence

Jam Session Groove

Vacarme Exquis 811 Allée André Revol Bourg-lès-Valence Drôme

Début : 2025-10-09 20:30:00

fin : 2025-10-09 20:30:00

2025-10-09

Tous les deuxièmes jeudis du mois c’est Jam Session groove au Vacarme Exquis !

Vacarme Exquis 811 Allée André Revol Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 73 89 69 25 contact@vacarmeexquis.com

English :

Every second Thursday of the month it’s Jam Session groove at Vacarme Exquis!

German :

Jeden zweiten Donnerstag im Monat gibt es eine groovige Jam Session im Vacarme Exquis!

Italiano :

Ogni secondo giovedì del mese è Jam Session groove al Vacarme Exquis!

Espanol :

Todos los segundos jueves de cada mes se celebra una Jam Session en Vacarme Exquis

