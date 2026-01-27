Jam Session Impro Jazz Pontarlier
Jam Session Impro Jazz Pontarlier vendredi 27 février 2026.
Jam Session Impro Jazz
Théâtre du Lavoir Pontarlier Doubs
Gratuit
Gratuit
Début : 2026-02-27 18:30:00
fin : 2026-02-27 19:30:00
2026-02-27
Organisé par le conservatoire Elie Dupont.
Venez partager l’improvisation jazz avec les ateliers du conservatoire Elie Dupont, sous la direction de Jean-Michel Trimaille. Ouverts à tous les instruments et aux voix, ces moments musicaux offrent un espace de création collective où chaque participant peut s’exprimer sur quelques standards choisis.
Bienvenue a tous les musiciens non-inscrits au Conservatoire. .
Théâtre du Lavoir Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 72 89 conservatoire@ville-pontarlier.com
