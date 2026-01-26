Jam Session Impro Jazz Pontarlier

Jam Session Impro Jazz Pontarlier vendredi 27 février 2026.

Jam Session Impro Jazz

Théâtre du Lavoir Pontarlier Doubs

Gratuit
Début : 2026-02-27 18:30:00
fin : 2026-02-27 19:30:00

2026-02-27

Organisé par le conservatoire Elie Dupont.
Venez partager l’improvisation jazz avec les ateliers du conservatoire Elie Dupont, sous la direction de Jean-Michel Trimaille. Ouverts à tous les instruments et aux voix, ces moments musicaux offrent un espace de création collective où chaque participant peut s’exprimer sur quelques standards choisis.
Bienvenue a tous les musiciens non-inscrits au Conservatoire.   .

Théâtre du Lavoir Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 72 89  conservatoire@ville-pontarlier.com

