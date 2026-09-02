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AGENDA · Pontarlier

Jam Session Impro Jazz Pontarlier

vendredi 16 octobre 2026 · Pontarlier

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Théâtre du Lavoir
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Pontarlier

Jam Session Impro Jazz

Théâtre du Lavoir Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 18:30:00
fin : 2026-10-16 20:00:00

Date(s) :
2026-10-16

Organisé par le conservatoire Elie Dupont.
Venez partager l’improvisation jazz avec les ateliers du Conservatoire, sous la direction de Jean-Michel TRIMAILLE. Ouverts à tous les instruments et aux voix, ces moments musicaux offrent un espace de création collective où chaque participant peut s’exprimer sur quelques standards choisis.   .

Théâtre du Lavoir Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 72 89  conservatoire@ville-pontarlier.com

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English : Jam Session Impro Jazz

L’événement Jam Session Impro Jazz Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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