Jam Session Impro Jazz Pontarlier
vendredi 16 octobre 2026 · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Jam Session Impro Jazz
Théâtre du Lavoir Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 18:30:00
fin : 2026-10-16 20:00:00
Date(s) :
2026-10-16
Organisé par le conservatoire Elie Dupont.
Venez partager l’improvisation jazz avec les ateliers du Conservatoire, sous la direction de Jean-Michel TRIMAILLE. Ouverts à tous les instruments et aux voix, ces moments musicaux offrent un espace de création collective où chaque participant peut s’exprimer sur quelques standards choisis. .
Théâtre du Lavoir Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 72 89 conservatoire@ville-pontarlier.com
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English : Jam Session Impro Jazz
L’événement Jam Session Impro Jazz Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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