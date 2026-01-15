Jam session Jazz/Afrobeat/Hip-Hop par PawPaw JASS CLUB PARIS Paris
Jam session Jazz/Afrobeat/Hip-Hop par PawPaw JASS CLUB PARIS Paris samedi 21 février 2026.
Jam session Jazz, Afrobeat, Hip-Hop animée par Pawpaw !
Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !
// Piano à queue & batterie sur place
À partir de 22h30 tous les vendredis & samedis au club, RDV Jam Sessions !
Le samedi 21 février 2026
de 22h30 à 01h30
payant
Musicien·nes : 0 EUR
Tarif : 5 euros.
Tout public.
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris/
