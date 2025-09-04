Jam Session Jazz au 38Riv, animée par Ananda Brandão 38Riv Paris

Jam Session Jazz au 38Riv, animée par Ananda Brandão 38Riv Paris jeudi 4 septembre 2025.

Ananda Brandão

Ananda Brandaõ est une batteuse, chanteuse et compositrice franco-brésilienne. Formée au CMDL puis à la Royal Academy of Music de Londres, elle navigue entre jazz, folk, samba et pop, aux côtés d’artistes comme Clélya Abraham, Alex Hitchcock ou Rhoda Scott. Lauréate du Prix René Urtreger 2024, elle co-lead avec Nina Gat aujourd’hui le groupe Ninanda, soutenu par Paris Jazz Club et vainqueur du tremplin Rezzo Jazz à Vienne. Ananda explore un jazz métissé, nourri de ses racines brésiliennes et de multiples influences.

Ananda Brandão : batterie

& Friends

Les préventes garantissent la priorité d’entrée jusqu’à 30 minutes après ouverture.

23h : Coupe-file, entrée prioritaire

23h30 : Fin d’accès prioritaire (attente en cas de forte affluence, billets non remboursables)

38Riv

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Un premier set pour poser l’ambiance, puis la scène s’ouvre : musicien·ne·s de tous horizons, confirmé·e·s et émergent·e·s, se retrouvent autour d’une jam libre et vibrante. Ici, l’écoute prime, les styles se mêlent, les énergies circulent. Piano droit, clavier, contrebasse et batterie à disposition — le reste, c’est vous qui l’inventez.

Le mercredi 17 décembre 2025

de 23h00 à 01h30

Le mercredi 10 décembre 2025

de 23h00 à 01h30

Le mercredi 03 décembre 2025

de 23h00 à 01h30

Le mercredi 26 novembre 2025

de 23h00 à 01h30

Le mercredi 19 novembre 2025

de 23h00 à 01h30

Le mercredi 12 novembre 2025

de 23h00 à 01h30

Le mercredi 05 novembre 2025

de 23h00 à 01h30

Le mercredi 29 octobre 2025

de 23h00 à 01h30

Le mercredi 22 octobre 2025

de 23h00 à 01h30

Le mercredi 15 octobre 2025

de 23h00 à 01h30

Le mercredi 08 octobre 2025

de 23h00 à 01h30

Le mercredi 01 octobre 2025

de 23h00 à 01h30

Le mercredi 24 septembre 2025

de 23h00 à 01h30

Le mercredi 17 septembre 2025

de 23h00 à 01h30

Le mercredi 10 septembre 2025

de 23h00 à 01h30

Le mercredi 03 septembre 2025

de 23h00 à 01h30

payant

Entrée 9€

Tarif réduit 6€ (-26ans, étudiant, demandeur d’emploi , adhérent UMJ & PJC).

Public adultes.

38Riv 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/