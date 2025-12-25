Jam Session Jazz au 38Riv, animée par Nina Gat, 38Riv Paris

Nina Gat

Basée à Paris, Nina Gat mêle jazz, pop, folk, chansons et pièces instrumentales en douceur. Venant d’une famille d’artistes, elle étudie le piano au Conservatoire Darius Milhaud (Aix en Provence), L’IMFP, et le CMDL. Artiste résidente #JazzDeDemain au Baiser Salé en 2021, Nina joue, chante, et arrange aujourd’hui dans plusieurs projets variés dont un trio a son nom, Ninanda (groupe lauréat de ReZZo Jazz à Vienne 2024), Era#P (Elie Martin Charriere), Everblue 5tet… Et collabore avec des artistes tels que Christelle Raquillet, Roman Reidid, Thierry Eliez… Elle se produit régulièrement a paris et partout en France dans divers salles et festivals.

« La jeune pianiste d’origine israélienne Nina Gat s’est illustrée comme une brillante interprète des standards aussi bien qu’en s’impliquant dans des projets inclassables. » Jazz à Vienne

Nina Gat : piano

& Friends

Les préventes garantissent la priorité d’entrée jusqu’à 30 minutes après ouverture.

23h : Coupe-file, entrée prioritaire

23h30 : Fin d’accès prioritaire (attente en cas de forte affluence, billets non remboursables)

38Riv

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Un premier set pour poser l’ambiance, puis la scène s’ouvre : musicien·ne·s de tous horizons, confirmé·e·s et émergent·e·s, se retrouvent autour d’une jam libre et vibrante. Ici, l’écoute prime, les styles se mêlent, les énergies circulent. Piano droit, clavier, contrebasse et batterie à disposition — le reste, c’est vous qui l’inventez.

Le mercredi 25 février 2026

de 23h00 à 01h30

Le mercredi 18 février 2026

de 23h00 à 01h30

Le mercredi 11 février 2026

de 23h00 à 01h30

Le mercredi 04 février 2026

de 23h00 à 01h30

Le mercredi 28 janvier 2026

de 23h00 à 01h30

payant

Entrée 9€

Tarif réduit 6€ (-26ans, étudiant, demandeur d’emploi , adhérent UMJ & PJC).

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-29T00:00:00+01:00

fin : 2026-02-26T02:30:00+01:00

Date(s) : 2026-01-28T23:00:00+02:00_2026-01-28T01:30:00+02:00;2026-02-04T23:00:00+02:00_2026-02-04T01:30:00+02:00;2026-02-11T23:00:00+02:00_2026-02-11T01:30:00+02:00;2026-02-18T23:00:00+02:00_2026-02-18T01:30:00+02:00;2026-02-25T23:00:00+02:00_2026-02-25T01:30:00+02:00

38Riv 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



Afficher la carte du lieu 38Riv et trouvez le meilleur itinéraire

