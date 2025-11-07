Jam Session Jazz au 38Riv, animée par Solène Cairoli 38Riv Paris

Solène Cairoli

C’est après seulement cinq ans de contrebasse et d’apprentissage du jazz que Solène s’envole à New York pour y poursuivre un Master de Jazz à la Manhattan School of Music. Elle y aura l’occasion d’étudier avec des musiciens de renoms tels que Buster Williams, Ingrid Jensen ou encore Phil Markowitz.

Après trois années riches en découvertes et rencontres musicales, elle retourne en France. Depuis son retour, elle se produit régulièrement en concerts et a eu l’occasion de jouer avec des pointures du jazz français tels que Giovanni Mirabassi, Sylvain Beuf ou encore Hugo Lippi.

38Riv

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Un premier set pour poser l’ambiance, puis la scène s’ouvre : musicien·ne·s de tous horizons, confirmé·e·s et émergent·e·s, se retrouvent autour d’une jam libre et vibrante. Ici, l’écoute prime, les styles se mêlent, les énergies circulent. Piano droit, clavier, contrebasse et batterie à disposition — le reste, c’est vous qui l’inventez.

Le jeudi 29 janvier 2026

de 23h00 à 01h30

Le jeudi 22 janvier 2026

de 23h00 à 01h30

Le jeudi 15 janvier 2026

de 23h00 à 01h30

Le jeudi 08 janvier 2026

de 23h00 à 01h30

Le jeudi 18 décembre 2025

de 23h00 à 01h30

Le jeudi 11 décembre 2025

de 23h00 à 01h30

Le jeudi 04 décembre 2025

de 23h00 à 01h30

Le jeudi 27 novembre 2025

de 23h00 à 01h30

Le jeudi 20 novembre 2025

de 23h00 à 01h30

Le jeudi 13 novembre 2025

de 23h00 à 01h30

Le jeudi 06 novembre 2025

de 23h00 à 01h30

Entrée 9€

Tarif réduit 6€ (-26ans, étudiant, demandeur d’emploi , adhérent UMJ & PJC).

38Riv 38, rue de rivoli 75004 Paris

