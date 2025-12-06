Jam Session Jazz avec Pierre Marcus Trio JASS CLUB PARIS Paris
Jam Session Jazz avec Pierre Marcus Trio JASS CLUB PARIS Paris vendredi 9 janvier 2026.
Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !
// Piano à queue & batterie sur place
À partir de 22h30 tous les vendredis & samedis au club, RDV Jam Sessions !
Le vendredi 09 janvier 2026
de 22h30 à 02h00
payant
5 euros.
Tout public.
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/