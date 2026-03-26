JAM session Jazz Bar Le Patio Bar-le-Duc

JAM session Jazz

Bar Le Patio 28 Rue du Bourg Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-04-07 19:00:00

fin : 2026-06-30 23:30:00

Date(s) :

2026-04-07 2026-05-12 2026-06-30

En partenariat avec l’ACDIM et Anatexie.

Entrée libre.Tout public

0 .

Bar Le Patio 28 Rue du Bourg Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 88 32 20 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In partnership with ACDIM and Anatexie.

Free admission.

L’événement JAM session Jazz Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-03-24 par OT SUD MEUSE