JAM session Jazz Bar Le Patio Bar-le-Duc
JAM session Jazz Bar Le Patio Bar-le-Duc mardi 7 avril 2026.
JAM session Jazz
Bar Le Patio 28 Rue du Bourg Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-04-07 19:00:00
fin : 2026-06-30 23:30:00
Date(s) :
2026-04-07 2026-05-12 2026-06-30
En partenariat avec l’ACDIM et Anatexie.
Entrée libre.Tout public
0 .
Bar Le Patio 28 Rue du Bourg Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 88 32 20 49
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English :
In partnership with ACDIM and Anatexie.
Free admission.
L’événement JAM session Jazz Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-03-24 par OT SUD MEUSE
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