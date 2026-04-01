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Jam session jazz Le Trublion Gron

Jam session jazz Le Trublion Gron jeudi 30 avril 2026.

Lieu : Le Trublion

Adresse : 31 Route de Sens

Ville : 89100 Gron

Département : Yonne

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : jeudi 30 avril 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Gron

Jam session jazz

Le Trublion 31 Route de Sens Gron Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 18:00:00
fin : 2026-04-30

Date(s) :
2026-04-30

Jam session jazz avec les élèves du conservatoire du Grand Sénonais.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.   .

Le Trublion 31 Route de Sens Gron 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 63 67 91 95 

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English : Jam session jazz

L’événement Jam session jazz Gron a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Sens et Sénonais