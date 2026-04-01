Jam session jazz Le Trublion Gron
Jam session jazz Le Trublion Gron jeudi 30 avril 2026.
Gron
Jam session jazz
Le Trublion 31 Route de Sens Gron Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 18:00:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Jam session jazz avec les élèves du conservatoire du Grand Sénonais.
Entrée libre dans la limite des places disponibles. .
Le Trublion 31 Route de Sens Gron 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 63 67 91 95
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English : Jam session jazz
L’événement Jam session jazz Gron a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Sens et Sénonais