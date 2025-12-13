Jam session Jazz/Groove avec Ludivine Issambourg Quintet / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris
Jam session Jazz/Groove avec Ludivine Issambourg Quintet / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris vendredi 23 janvier 2026.
Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !
// Piano à queue & batterie sur place
À partir de 22h30 tous les vendredis & samedis au club, RDV Jam Sessions !
Le vendredi 23 janvier 2026
de 23h00 à 02h00
payant Musicien·nes : 0 EUR
Tarif : 5 EUR Tout public.
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/