Jam session Jazz Manouche Coësmes

Jam session Jazz Manouche Coësmes dimanche 19 octobre 2025.

Jam session Jazz Manouche

1 Rue des Ardoisières Coësmes Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 18:00:00

fin : 2025-10-19 20:30:00

Date(s) :

2025-10-19

Au Bistrot Lab’

Chaque 3e dimanche du mois, nous organisons une Jam session Jazz Manouche animée par Julien Fayolle (guitare) et Guillaume Jurkiewicz (contrebasse) Ce dimanche, nous avons un invité avec Morgan Bonnot.

Bien plus qu’un simple concert c’est l’esprit d’un partage spontané avec l’énergie contagieuse du répertoire de Django Reinhardt et autres standards swing. Musiciens amateurs ou confirmés, tous sont invités à rejoindre la scène et à partager leur passion pour le jazz manouche. Que vous soyez spectateur ou musicien, nous proposons un rendez vous mensuel pour colorer le dimanche soir dans une ambiance chaleureuse et communicative. Venez nous rejoindre !

Entrée libre, restauration Panino & Salades .

1 Rue des Ardoisières Coësmes 35134 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 40 65 01 79

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Jam session Jazz Manouche Coësmes a été mis à jour le 2025-10-13 par ADT 35 ADMIN