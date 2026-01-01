Jam session jazz Manouche Coësmes

Jam session jazz Manouche

Chaque 3e dimanche du mois, nous organisons une Jam session Jazz Manouche de 18h à 20h30 animée par Julien Fayolle (guitare) et Guillaume Jurkiewicz (contrebasse)

Bien plus qu’un simple concert c’est l’esprit d’un partage spontané avec l’énergie contagieuse du répertoire de Django Reinhardt et autres standards swing. Musiciens amateurs ou confirmés, tous sont invités à rejoindre la scène et à partager leur passion pour le jazz manouche. Que vous soyez spectateur ou musicien, nous proposons un rendez vous mensuel pour colorer le dimanche soir dans une ambiance chaleureuse et communicative. Venez nous rejoindre !

Restauration Pizza, Panino & Salades sur place à emporter .

Rue des Ardoisières Coësmes 35134 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 40 65 01 79

