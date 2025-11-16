Jam session Jazz Manouche Janzé

Jam session Jazz Manouche

1 rue des ardoisières 35134 Coësmes Janzé Ille-et-Vilaine

Début : 2025-11-16 18:00:00

fin : 2025-11-16 20:30:00

2025-11-16

Au Bistrot Lab’ à Coësmes

Chaque 3e dimanche du mois, le Bistrot Lab’ organise une Jam session Jazz Manouche animée par Julien Fayolle (guitare) et Guillaume Jurkiewicz (contrebasse).

Bien plus qu’un simple concert c’est l’esprit d’un partage spontané avec l’énergie contagieuse du répertoire de Django Reinhardt et autres standards swing. Musiciens amateurs ou confirmés, tous sont invités à rejoindre la scène et à partager leur passion pour le jazz manouche. Que vous soyez spectateur ou musicien, nous proposons un rendez vous mensuel pour colorer le dimanche soir dans une ambiance chaleureuse et communicative. Venez nous rejoindre !

Entrée libre, restauration Pizza, Panini & Salades sur place à emporter .

