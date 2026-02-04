Jam session Jazz, par Ronan Ristord JASS CLUB PARIS Paris

Disciple de la légende Grégory Hutchinson, passé par Berklee College of Music, le batteur Ronan Ristord est un sideman très apprécié de la scène jazz parisienne. Sa musique tire ses racines du swing et des standards de jazz sans jamais laisser de côté ce qui fait la beauté de cet art : l’improvisation.

Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !

// Piano à queue & batterie sur place

À partir de 22h30 tous les vendredis soirs au club, RDV Jam session Jazz !

Le vendredi 27 mars 2026

de 22h30 à 02h00

payant

Musicien·nes : 0 EUR

Tarif : 5 euros.

Tout public.

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://billetterie.jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/



